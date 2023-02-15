Установив камеру напротив кровати в гостиничном номере отеля, Екатерина Репяхова записала, как Виктор заходит в спальню с сюрпризом.

14 февраля весь мир отмечает День святого Валентина. К поздравлениям присоединились и украинские знаменитости, которые публикуют в сети романтические фотографии. На День Святого Валентина жена музыканта Виктора Павлика - Екатерина Репяхова поделилась в Инстаграм несколькими видео, где показала, как ее подправил ее знаменитый супруг.

Установив камеру напротив кровати в гостиничном номере отеля, молодая жена записала, как Виктор заходит в спальню с огромным букетом роз с чашечкой кофе для любимой в постель. В это время Екатерина Репяхова сидит на роскошной кровати с полотенцем на голове.

Чуть позже молодая жена Павлика опубликовала фото в Instagram, где уже предстала во всей красе в розовом шелковом халате и с букетом от супруга.

"Любовь моей жизни", - подписала видео Екатерина Репяхова.

Фаны тут же отреагировали на новую публикацию и осыпали пару комплиментами: "Обожаю вашу пару и так прикольно наблюдать за вами", "Мммм! Клас!", "Цветочек с цветами, роскошная", "Красавцы, это очень мило и нежно", "Красотульки".

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