Одна з обговорюваних зіркових пар в українському шоу-бізнесі, співачка Надя Дорофєєва та ресторатор, блогер Михайло Кацурін підлили олії у вогонь публікацією відвертих фото у соцмережах. Шанувальники знову розділилися на два табори та пишуть коментарі під знімками. Відео опублікував в Інстаграмі Михайло.

Так, бізнесмен додав добірку фотографій із виконавицею із власного архіву. На всіх фото Михайло Кацурін та Надя Дорофєєва показували свої почуття та цілувалися.

"Не відривався б ні на мить", - підписав кадри Михайло.

Надя Дорофєєва вже відреагувала на милу публікацію коханого у коментарях. Виконавиця коротко написала "Міша" і додала емодзі зі сльозами та розбите червоне серце, натякнувши, що її дуже зворушив пост коханого.

Враховуючи розлучення співачки з шоуменом Володимиром Дантесом на початку повномасштабної війни, а також те, що той у свою чергу став зустрічатися з колишньою дружиною Михайла, бізнес-леді Дашею Кацуріною, шанувальники не можуть залишити цю історію без обговорень. Вони критикують пару та пишуть гнівні коментарі. Щоправда, є й ті, хто вітає парочку.

"Боже, фотки просто нереальні", "До чого ця показуха", "Не можу уявити вас ні з ким крім колишньої дружини", "Я бачу, спектакль ще триває", "Ви - точне втілення справжнього та безумовного кохання", - писали у коментарях.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

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