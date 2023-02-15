Одна из обсуждаемых звездных пар в украинском шоу-бизнесе, певица Надя Дорофеева и ресторатор, блогер Миша Кацурин подлили масла в огонь публикацией откровенных фото в соцсетях. Поклонники снова разделились на два лагеря и пишут комментарии под снимками. Видео опубликовал в Инстаграм Михаил.
Так, бизнесмен добавил подборку фотографий с исполнительницей из собственного архива. На всех фото Михаил Кацурин и Надя Дорофеева показывали свои чувства и целовались.
"Не отрывался бы ни на секунду", – подписал кадры Михаил.
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Надя Дорофеева уже отреагировала на милую публикацию любимого в комментариях. Исполнительница коротко написала "Миша" и добавила эмодзи со слезами и разбитое красное сердечко, намекнув, что ее очень растрогал пост любимого.
Учитывая развод певицы с шоуменом Владимиром Дантесом в начале полномасштабной войны, а также то, что тот в свою очередь стал встречаться с бывшей женой Миши, бизнесвумен Дашей Кацуриной, поклонники не могут оставить эту историю без обсуждений. Они критикуют пару и пишут гневные комментарии. Правда есть и те, кто поздравляет парочку.
"Боже, фотки просто нереальные", "К чему эта показуха", "Не могу представить вас ни с кем кроме бывшей жены", "Я вижу, спектакль ещё продолжается", "Вы - точное воплощение настоящей и безусловной любви", - писали в комментариях.
Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.
Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.
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