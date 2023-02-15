Популярний український музикант та зять народної артистки Ніни Матвієнко Арсен Мірзоян, який під час війни активно волонтерить і допомагає ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями та новинами зі свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу артист присвятив свою посаду до Дня закоханих.

Так, Арсен опублікував колаж із романтичними фотографіями з дружиною Тонею Матвієнко та їхньою маленькою донькою Ніною. У цьому колажі співак показав яскраві моменти життя зі своїми близькими – з подорожей, світських заходів та спільних прогулянок.

У підписі до публікації Мірзоян написав: "@tonya_matvienko. Тримай валентинку. #iphone пропонує такі фото (навіть @scorpions - мабуть як #soundtrack) Я тебе люблю. #арсенмірзоян #тоняматвієнко".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію музиканта: "І я тебе люблю". "Ви чудові". "Ви чудові". "І я вас люблю". "Люблю".

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