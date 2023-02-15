Популярна актриса театру та кіно Ганна Саліванчук кілька днів тому впала з лісниці обличчям униз та зламала собі ніс. Це спровокувало навіть чутки про невдалу пластику, що сама Саліванчук поспішила розкритикувати та показала, чому ходила з гримом.

Також Саліванчук показала, через що переживала: чи доведеться їй робити операцію чи ні. Через кілька годин після заяв Анна показала, що їй правда довелося піти на операцію через свій стан.

Примітно, що спочатку Саліванчук поскаржилася – їй ніколи не подобався День святого Валентина. А потім поскаржилася, що цього дня вона на операції:

«Нагадаю вам, яка я була вродлива на минуле 14 лютого. Бо далі буде шок-контент, такий ви мене ще не бачили, трохи гумору від мене.

Де мої подарунки, де мої квіти, діаманти. Я на День закоханих – красуня. Після операції на носі та на МРТ, бо налякали, а незабаром багато роботи» - пише Саліванчук.

Раніше зірка зізналася, що обстеження було не втішним – доведеться все ж таки виправити травму хірургічним шляхом.

«Нічого не виставляю, бо плакатиму. Тримаюся! Із Днем Святого Валентина мене. Всім дякую за слова підтримки, все пройшло добре, відходжу від наркозу та їду на МРТ, бо звільнилося одне місце».

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