Популярная актриса театра и кино Анна Саливанчук пару дней назад упала с лесницы лицом вниз и сломала себе нос. Это спровоцировало даже слухи о неудачной пластике, что сама Саливанчук поспешила раскритиковать и показала, почему ходила с гримом.

Также Саливанчук показала, из-за чего переживала: придется ли ей делать операцию или нет. Спустя несколько часов после своих заявлений Анна показала, что ей правда пришлось пойти на операцию из-за своего состояния.

Примечательно, что сначала Саливанчук пожаловалась - ей никогда не нравился День святого Валентина. А после пожаловалась, что в этот день она на операции:

«Напомню вам, какая я была красивая на прошлое 14 февраля. Ибо дальше будет шок-контент, такой вы меня еще не видели, немножко юмора от меня.

Где мои подарки, где мои цветы, бриллианты. Я в День влюбленных – красавица. После операции на носу и на МРТ, ибо напугали, а скоро много работы» - пишет Саливанчук.

Ранее звезда призналась, что обследование было не утешительным – придется все же исправить травму хирургичным путем.

«Ничего не выставляю, потому что буду плакать. Держусь! С Днем Святого Валентина меня. Всем спасибо за слова поддержки, все прошло хорошо, отхожу от наркоза и еду на МРТ, так как освободилось одно место».

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.