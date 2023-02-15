Популярна українська співачка Тіна Кароль вирішила вперше за довгий час поспілкуватися з фанатами і відповіла на питання, що цікавлять фанатів. Також артистка супроводжувала свої відповіді домашніми кадрами без обробки та помітних фільтрів.

Цього разу 38-річна українська співачка Тіна Карольопублікувала серію кадрів, на яких постала без сценічного макіяжу та трендового дизайнерського вбрання.

«Надто сильна, щоб бути слабкою. Занадто слабка, щоб не бути сильною», - написала Кароль, запропонувавши відповісти на запитання фанатів.

Де ви в собі берете стільки сил? - Запитали у співачки після. Артистка відповіла лаконічно: "Я люблю свою справу, кожен вибір свідомий і зважений".

Після цього Кароль написали, що вона є прикладом людяності, вірності та жіночності.

Раніше українців збентежив невдалий образ із червоною помадою. Зазвичай Кароль вибирає різні відтінки червоного і сяє так на публіці, це вже стало її візитною карткою. Цього ж разу багато хто вважає вибір невдалим.

«Сонечко, а що з губками 😮; Тіна, навіщо ця помада? Фу фу фу....; Ну, навіщо така помада? Все лише псує».

Нагадаємо, Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.

Також Politeka писала, Кароль без макіяжу і в домашній одязі наважилася показати справжню себе.