Популярная украинская певица Тина Кароль решила впервые за долгое время пообщаться с фанатами и ответила на интересующие фанатов вопросы. Также артистка сопроводила свои ответы домашними кадрами без обработки и заметных фильтров.
В этот раз 38-летняя украинская певица Тина Кароль опубликовала серию кадров, на которых предстала без сценичного макияжа и трендовых дизайнерских нарядов.
«Слишком сильная, чтобы быть слабой. Слишком слабая, чтобы не быть сильной» - написала Кароль, предложив ответить на вопросы фанатов.
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«Где вы в себе берете столько сил?» – спросили у певицы, вспоминая ее прошлое. Артистка ответила лаконично: «Я люблю свое дело, каждый выбор сознательный и взвешенный».
После этого Кароль написали, что она является примером человечности, верности и женственности.
Ранее украинцев смутил неудачный образ с красной помадой. Обычно Кароль выбирает разные оттенки красного и блистает так на публике, это уже стало ее визитной карточкой. В этот же раз многие посчитали выбор неудачным.
«Солнышко, а что с губками😮; Тина, зачем эта помада??? Фу, фу, фу....; Ну зачем такая помада? Все только портит».
Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.