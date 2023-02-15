Популярная украинская певица Тина Кароль решила впервые за долгое время пообщаться с фанатами и ответила на интересующие фанатов вопросы. Также артистка сопроводила свои ответы домашними кадрами без обработки и заметных фильтров.

В этот раз 38-летняя украинская певица Тина Кароль опубликовала серию кадров, на которых предстала без сценичного макияжа и трендовых дизайнерских нарядов.

«Слишком сильная, чтобы быть слабой. Слишком слабая, чтобы не быть сильной» - написала Кароль, предложив ответить на вопросы фанатов.

«Где вы в себе берете столько сил?» – спросили у певицы, вспоминая ее прошлое. Артистка ответила лаконично: «Я люблю свое дело, каждый выбор сознательный и взвешенный».

После этого Кароль написали, что она является примером человечности, верности и женственности.

Ранее украинцев смутил неудачный образ с красной помадой. Обычно Кароль выбирает разные оттенки красного и блистает так на публике, это уже стало ее визитной карточкой. В этот же раз многие посчитали выбор неудачным.

«Солнышко, а что с губками😮; Тина, зачем эта помада??? Фу, фу, фу....; Ну зачем такая помада? Все только портит».

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.