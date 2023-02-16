38-річна українська співачка Тіна Кароль вирішила викласти добірку нових кадрів та поділилася емоціями. У Телеграм-каналі таким чином виконавиця отримала багато різних коментарів.

"Був настрій і такий" - поділилася Кароль думками під серією кадрів. На фото зірка дозволила собі подуріти перед об'єктивом, демонструючи досить яскравий макіяж.

Частина шанувальників звернула увагу на смакоти, які показала Кароль, друга половина розкритикувала зовнішність зірки, яку зіпсував відтінок червоної помади.

Ніхто не залишився байдужим від добірки нових фото виконавиці:

«Спочатку була одна, а тепер дещо навіть 🤭😍; помади очевидно перебір; Все добре; не худий більше, і так вже щічок таких гарненьких немає 🥺🥴

Солоденька 😍🥰; а мені здається вигляд трохи дивним; невдалий вибір помади».

Також Кароль опублікувала серію кадрів, на яких постала без сценічного макіяжу та трендових дизайнерських вбрань.

Де ви в собі берете стільки сил? - Запитали у співачки, згадуючи її минуле. Артистка відповіла лаконічно: "Я люблю свою справу, кожен вибір свідомий і зважений".

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