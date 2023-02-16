38-летняя украинская певица Тина Кароль решила выложить подборку новых кадров и поделилась эмоциями. В Телеграм-канале таким образом исполнительница получила множество разных комментариев.

«Было настроение и такое» - поделилась Кароль мыслями под серией кадров. На фото звезда позволила себе подурачиться перед объективом, демонстрируя довольно яркий макияж.

Часть поклонников обратила внимание на вкусности, которые показала Кароль, вторая половина раскритиковала внешность звезды, которую подпортил оттенок красной помады.

Никто не остался равнодушным от подборки новых фото исполнительницы:

«Сначала была одна, а теперь несколько даже 🤭😍; помады явно перебор; Все хорошо; не худей больше, и так уж щечек таких хорошеньких нет 🥺🥴

Сладенькая 😍🥰; а мне кажется вид немного странным; неудачный выбор помады».

Также Кароль опубликовала серию кадров, на которых предстала без сценичного макияжа и трендовых дизайнерских нарядов.

«Где вы в себе берете столько сил?» – спросили у певицы, вспоминая ее прошлое. Артистка ответила лаконично: «Я люблю свое дело, каждый выбор сознательный и взвешенный».

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.