Телеведуча Маша Єфросиніна вже традиційно влаштувала з Поляковою спеціальне інтерв'ю у рамках програми "Дорослі дівчатка". Під час розмови артистці вдалося зачепити багато особистих питань.

«Тема – вогонь, як до свята! Помилки перших побачень. Буде багато смішних спогадів, але й встигли:

Найпоширеніші помилки під час перших побачень;

Найкурйозніші романтичні рандеви з наших історій;

Речі, які дратують на побаченні;

Ініціативність жінок після першої зустрічі з чоловіком» - розповіла Єфросиніна у мережі.

Шанувальники почали ділитися своєю думкою:

«Маша та Оля так доповнюють один одного, так гармонійно виглядають; Ви дуже круті; Випуск дамочок, що зазнали, вгамуйтесь;

Змінили оператора чи це якийсь такий блюринг шкіри спеціальний, мабуть, це гарне зображення дорого варте; Ви змінили камери чи освітлення?; бентежить кривляння вже».

Раніше Полякова розповіла, що бере з чоловіком різні номери у готелі:

"Я завжди беру номери або різні або з двома туалетами. Навіть зараз у нас у кожного свій туалет. Я знаю, що зараз багато хто скаже: "Ой це так мило, ми з коханим одне ціле". Це таке марення. Я вам чесно скажу. "Якщо у вас починається ця тема, знайте - це початок кінця. Тому що у жінки має бути загадка. І він потім знайде таку загадку, а ти зі своїм п*рдежем доглядатимеш за вашим котом", - сказала вона.

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