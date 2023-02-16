Телеведуча Маша Єфросиніна вже традиційно влаштувала з Поляковою спеціальне інтерв'ю у рамках програми "Дорослі дівчатка". Під час розмови артистці вдалося зачепити багато особистих питань.
«Тема – вогонь, як до свята! Помилки перших побачень. Буде багато смішних спогадів, але й встигли:
- Найпоширеніші помилки під час перших побачень;
- Найкурйозніші романтичні рандеви з наших історій;
- Речі, які дратують на побаченні;
- Ініціативність жінок після першої зустрічі з чоловіком» - розповіла Єфросиніна у мережі.
Шанувальники почали ділитися своєю думкою:
«Маша та Оля так доповнюють один одного, так гармонійно виглядають; Ви дуже круті; Випуск дамочок, що зазнали, вгамуйтесь;
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Змінили оператора чи це якийсь такий блюринг шкіри спеціальний, мабуть, це гарне зображення дорого варте; Ви змінили камери чи освітлення?; бентежить кривляння вже».
Раніше Полякова розповіла, що бере з чоловіком різні номери у готелі:
"Я завжди беру номери або різні або з двома туалетами. Навіть зараз у нас у кожного свій туалет. Я знаю, що зараз багато хто скаже: "Ой це так мило, ми з коханим одне ціле". Це таке марення. Я вам чесно скажу. "Якщо у вас починається ця тема, знайте - це початок кінця. Тому що у жінки має бути загадка. І він потім знайде таку загадку, а ти зі своїм п*рдежем доглядатимеш за вашим котом", - сказала вона.
Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.
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