Телеведущая Маша Ефросинина уже традиционно устроила с Поляковой специальное интервью в рамках программы "Взрослые девочки". Во время беседы артистке удалось задеть многие личные вопросы.
«Тема – огонь как к празднику! Ошибки первых свиданий. Будет много смешных воспоминаний, но и успели:
- Самые распространенные ошибки во время первых свиданий;
- Самые курьезные романтические рандевы из наших историй;
- Вещи, которые раздражают на свидании;
- Инициативность женщин после первой встречи с мужчиной» - рассказала Ефросинина в сети.
Поклонники принялись делиться своим мнением:
«Маша и Оля так дополняют друг друга, так гармонично выглядят; Вы очень круты; Выпуск зазнавшихся дамочек, угомонитесь;
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Сменили оператора или это какой-то такой блюринг кожи специальный, видимо, это красивое изображение дорого стоит; Вы изменили камеры или освещение?; смущает кривляние уже».
Ранее Полякова рассказала, что берет с мужем разные номера в отеле:
"Я всегда беру номера или разные или с двумя туалетами. Даже сейчас у нас у каждого свой туалет. Я знаю, что сейчас многие скажут: "Ой это так мило, мы с любимым одно целое". Это такой бред. Я вам честно скажу. Если у вас начинается эта тема, знайте - это начало конца. Потому что у женщины должна быть загадка. И он потом найдет такую загадку, а ты со своим п*рдежем будешь ухаживать за вашим котом", - сказала она.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.