Украинская телеведущая Маша Ефросинина решила обсудить с Олей Поляковой довольно много личных тем об отношениях.

Телеведущая Маша Ефросинина уже традиционно устроила с Поляковой специальное интервью в рамках программы "Взрослые девочки". Во время беседы артистке удалось задеть многие личные вопросы.

«Тема – огонь как к празднику! Ошибки первых свиданий. Будет много смешных воспоминаний, но и успели:

Самые распространенные ошибки во время первых свиданий;

Самые курьезные романтические рандевы из наших историй;

Вещи, которые раздражают на свидании;

Инициативность женщин после первой встречи с мужчиной» - рассказала Ефросинина в сети.

Поклонники принялись делиться своим мнением:

«Маша и Оля так дополняют друг друга, так гармонично выглядят; Вы очень круты; Выпуск зазнавшихся дамочек, угомонитесь;

Сменили оператора или это какой-то такой блюринг кожи специальный, видимо, это красивое изображение дорого стоит; Вы изменили камеры или освещение?; смущает кривляние уже».

Ранее Полякова рассказала, что берет с мужем разные номера в отеле:

"Я всегда беру номера или разные или с двумя туалетами. Даже сейчас у нас у каждого свой туалет. Я знаю, что сейчас многие скажут: "Ой это так мило, мы с любимым одно целое". Это такой бред. Я вам честно скажу. Если у вас начинается эта тема, знайте - это начало конца. Потому что у женщины должна быть загадка. И он потом найдет такую загадку, а ты со своим п*рдежем будешь ухаживать за вашим котом", - сказала она.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.