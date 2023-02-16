Популярна ведуча Маша Єфросиніна вирішила торкнутися Полякової на шоу "Дорослі дівчатка" делікатну тему перших побачень, провалів, і сімейного життя.

На цей раз артистки самі посміялися над своїми конфузами.

«Ми проводимо першу ніч удвох. Тобто, не так, як з вечора, ми такі красиві, на мейку, намащені олією. А ось ранок, коли вже вчорашнє шампанське, шматок волосся, – це інше. Але ти хочеш у туалет по-великому. Мені терміново треба їхати на зустріч, отак я брехала всім» - зізналася Єфросиніна.

Полякова пригадала, як отримала для себе травмуючий досвід на побаченні, одному з найперших, коли їй було всього 15 років.

«І ось я прийшла на побачення, все було чудово, ми пішли морем гуляти. Ось ми стоїмо, він каже зі мною… Так було, що я закашлялася… Я пам'ятаю цей пук усе своє життя.

Він мені дуже подобався, він мені обірвав телефон, але я більше не взяла слухавку, оскільки мені було так соромно, що я не знала, як підняти очі… Мене це так травмувало» - додала Полякова, помітивши, що через це вони різні ванни та туалети з чоловіком та вдома, і на відпочинку.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.