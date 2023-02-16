Популярная ведущая Маша Ефросинина решила затронуть с Поляковой на шоу "Взрослые девочки" деликатную тему первых свиданий, провалов, и семейной жизни.

В этот раз артистки сами посмеялись над своими конфузами.

Оля Полякова

«Мы проводим первую ночь вдвоем. То есть, не так, как с вечера, мы так красивы, на мейке, намазанные маслом. А вот утро, когда уже вчерашнее шампанское, клок волос, – это другое. Но ты хочешь в туалет по-большому. Мне срочно нужно ехать на встречу, вот так я врала всем» - призналась Ефросинина.

Полякова в свою очередь вспомнила, как получила для себя травмирующий опыт на свидании, одном из самых первых, когда ей был всего 15 лет.

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«И вот я пришла на свидание, все было прекрасно, мы пошли по морю гулять. Вот мы стоим, он говорит со мной… Так было, что я закашлялась… Я помню этот пук всю свою жизнь.

Оля Полякова

Он мне очень нравился, он мне оборвал телефон, но я больше не взяла трубку, поскольку мне было так стыдно, что я не знала, как поднять глаза… Меня это так травмировало» - добавила Полякова, заметив, что из-за этого у них разные ванны и туалеты с мужем и дома, и на отдыхе.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.