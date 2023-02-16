Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася відвертим спогадом у новому випуску шоу "Дорослі дівчатка". У новому випуску, який зірки присвятили дню всіх закоханих, Єфросиніна вперше розповіла, чому її чоловік, бізнесмен та захисник України Тимур Хромаєв ігнорував телеведучу після знайомства.

Шоувумен та бізнесмен познайомилися в Ялті, коли 22-річна Маша відпочивала з подругами на півострові та намагалася забути невдалі попередні стосунки. Роман стрімко розвивався, втім, після першої ночі разом Тимур зник. Таким чином він її дуже образив.

На день народження, 25 травня, у Маші Єфросініної було заплановано престижну премію. Вона не хотіла йти сама, тому сама написала Тимуру через три тижні після зустрічі. Чоловік погодився її супроводжувати. Але про день народження він дізнався лише тоді, коли Маші вручали нагороду на сцені.

Також ведуча поділилася, що після цього неодноразово запитувала Тимура, чому він зник і чому все пішло інакше, після того, як саме вона йому написала.

"Він сказав, що він думав. Це такий інтимний момент. Він завжди собі дівчину, в яку він закохається, уявляв інакше. Він завжди шукав тиху домогосподарку, яка просто вибудовуватиме сімейне вогнище. Він сказав: "Я закохався настільки сильно, що я взяв собі час, що, можливо, я впораюся з цими почуттями і мене відпустить. Але коли я побачив тебе на сцені, побачив, що тебе вітає вся зала, а ти дивишся тільки на мене. Я зрозумів: все, гайки. Куди б я не потрапив із цією жінкою, я хочу бути з нею". І потім це вже були дії з його боку", — згадала історію Маша Єфросиніна.

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