Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась откровенным воспоминанием в новом выпуске шоу "Взрослые девочки". В новом выпуске, который звезды посвятили дню всех влюбленных, Ефросинина впервые рассказала, почему ее муж, бизнесмен и защитник Украины Тимур Хромаев игнорировал телеведущую после знакомства.

Шоувумен и бизнесмен познакомились в Ялте, когда 22-летняя Маша отдыхала с подругами на полуострове и пыталась забыть неудачные предыдущие отношения. Роман развивался стремительно, впрочем, после первой ночи вместе Тимур. Этим он очень ее обидел.

На день рождения, 25 мая, у Маши Ефросининой была запланирована престижная премия. Она не хотела идти одна, поэтому сама написала Тимуру спустя три недели после встречи. Мужчина согласился ее сопровождать. Но о дне рождения он узнал только тогда, когда Маше вручали награду на сцене.

Также ведущая поделилась, что после этого неоднократно спрашивала Тимура, почему он исчез и почему все пошло иначе после того, как именно она ему написала.

"Он сказал, что он думал. Это такой интимный момент. Он всегда себе девушку, в которую он влюбится, представлял иначе. Он всегда искал тихую домохозяйку, которая будет просто выстраивать семейный очаг. Он сказал: "Я влюбился настолько сильно, что я взял себе время, что, возможно, я справлюсь с этими чувствами и меня отпустит. Но когда я увидел тебя на сцене, увидел что тебя поздравляет весь зал, а ты смотришь только на меня.. Я понял: все, гайки. Куда бы я ни попал с этой женщиной, я хочу быть с ней". И потом это уже были действия с его стороны", — вспомнила историю Маша Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.