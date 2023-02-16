Популярна актриса театру та кіно Ганна Саліванчук розповіла вчора, що їй довелося пройти через операцію на носі, і тепер вона дуже переживає. На даний момент припухлість і синці не пройшли, тому артистка активно намагається позбавитися слідів травми.

Спочатку Саліванчук вирішила показати, як зараз без гриму та косметики виглядає та як виглядає її обличчя після операції. Вона також відповіла на позитивні звернення та побажання шанувальників якнайшвидшого їй одужання.

Після Ганна вирішила похвалитися приємним успіхом - нарешті вона почала скидати вагу і тепер важить 60 кг.

«Хочу 57 та 8-го березня так і буде!» - похвалилася Саліванчук, згадавши попередні свої фотосесії.

Вона також вирішила опублікувати спеціальну посаду.

«Ніколи не любила День Закоханих❤️ Я вважаю, що любити і любити треба щодня, головне, щоб було кого 👍 І подарунки, квіти, увага, сюрпризи теж бажано робити щодня, а не лише 14 лютого» - зізналася Саліванчук та опублікувала історію про священика Валентина.

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