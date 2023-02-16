Популярная актриса театра и кино Анна Саливанчук рассказала вчера, что ей пришлось пройти через операцию на носу и теперь она очень переживает. В данный момент припухлость и синяки не прошли, поэтому артистка активно пытается избавиться от следов травмы.

Сначала Саливанчук решила показать, как сейчас без грима и косметики выглядит и как выглядит ее лицо после операции. Она также ответила на позитивные обращения и пожелания поклонников скорейшего ей выздоровления.

После Анна решила похвалиться приятным успехом – наконец-то она начала сбрасывать вес и теперь весит 60 кг:

«Хочу 57 и 8-го марта так и будет!» - похвалилась Саливанчук, вспомнив о предыдущих своих фотосессиях.

Она также решила опубликовать специальный пост.

«Никогда не любила День Влюбленных❤️ Я считаю, что любить и любить надо каждый день, главное, чтобы было кого 👍 И подарки, цветы, внимание, сюрпризы тоже желательно делать каждый день, а не только 14 февраля» - призналась Саливанчук и опубликовала историю о священнике Валентине.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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