14 лютого весь світ святкує День святого Валентина. До привітань приєдналися й українські знаменитості, які публікують у мережі романтичні фотографії. На День Святого Валентина дружина ведучого Григорія Решетника – Христина Решетник поділилася в Інстаграм відео, де показала подарунок знаменитого чоловіка. Він продовжив вітати її ще й 15 лютого.

Встановивши камеру поруч із вікном у вітальні, Христина Решетник записала, як тримає великий букет різних кольорів. Вона крутить його з боку на бік, стосується пелюсток і вдихає аромат цетів. Весь цей час на її обличчі сяє щаслива посмішка. Наприкінці Христина дивиться убік і комусь усміхається.

У відповідь шанувальники пари також привітали їх зі святом і зазначили, що Григорій Решетник та Христина Решетник для них є прикладом і однією з найміцніших пар українського шоу-бізнесу.

"Яка ви класна, захоплююсь вашою родиною", "Ви приклад багатьом. Хотілося б зустріти пару, з якою я був би так само щасливий", "Христинко, ти неймовірно красива жінка", "Яка краса", - писали в коментарях під публікацією .

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