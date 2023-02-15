14 февраля весь мир отмечает День святого Валентина. К поздравлениям присоединились и украинские знаменитости, которые публикуют в сети романтические фотографии. На День Святого Валентина жена ведущего Григория Решетника - Кристина Решетник поделилась в Инстаграм видео, где показала подарок знаменитого супруга. Он продолжил поздравлять ее и 15 февраля.
Установив камеру рядом с окном в гостинной комнате, Кристина Решетник записала, как держит большой букет разных цветов. Она крутит его из стороны в сторону, касается лепестков и вдыхает аромат цетов. Все это время на ее лице сияет счастливая улыбка. В конце Кристина смотрит в сторону и кому-то улыбается.
В ответ поклонники пары также поздравили их с праздником и отметили, что Григорий Решетник и Кристина Решетник для них пример и одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса.
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"Какая вы классная, увлекаюсь вашей семьей", "Вы пример многим. Хотелось бы встретить пару, с которой я был бы так же счастлив", "Христинка, ты невероятно красивая женщина", "Какая красота", - писали в комментариях под публикацией.
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