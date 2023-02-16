Українська співачка Христина Соловій приїхала до німецького міста Нюрнберга, щоб дати благодійний концерт. Однак під час виступу стався неприємний інцидент і артистці довелося залишити сцену. Про це вона розповіла на своїй особистій сторінці у соціальній мережі Інстаграм.

Христина Соловій розповіла, що концерт розпочався без жодних пригод. Однак, коли Христина виконала пісню "Українська лють", у залі раптово включили сигнал пожежної тривоги. Усіх глядачів негайно попросили вийти, а концерт припинити. За словами знаменитості, ситуація сталася невипадково, і це була провокація.

"Друзі, у нас сьогодні мав бути концерт у Нюрнберзі, але після пісні "Українська лють" почалася пожежна тривога і нам потрібно вийти. Я думаю, що це невипадково. Що думаєте ви? Це повна х*йня", – засмутилася улюблениця Святослава Вакарчука.

У коментарях під постом Христини Соловій українці залишили свої припущення, чому це могло статися. Багато хто не сумнівається, що це зробили росіяни, яких багато в Нюрнберзі: "Провокація 100%. І це вже не перша історія для українських зірок у Німеччині", "Провокація від росіян", "У Нюрнберзі валом р*сні... це не дивно взагалі, східна Німеччина завалена цими валянками", "Українська музика нацистам поперек горла".

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