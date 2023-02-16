Як пише Politeka.net, Андрій Задворний - відомий український бізнесмен, який вирішив спробувати свої сили на шоу "Холостячка" із Златою Огнєвіч. Учаснику вдалося завоювати серце головної героїні, але одразу ж після проекту Андрій вирішив покинути співачку. Після цього Злата зізнавалася, що їй навіть потрібна допомога фахівця, щоби розібратися в собі. А Андрій після проекту став доволі успішним блогером, за яким стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі. І після чергової ракетної атаки Задворний вирішив записати звернення до росіян.

"Усім привіт, сьогодні в мене звернення до росіян. Це не буде звернення в стилі, як на початку війни: "Одумайтеся, що ж ви робите, виходьте скидати владу". Ні, це повідомлення іншого характеру. Мене звуть Андрій, я з Києва , з того самого Києва, який за три дні.З того самого Києва, який мав бути відправлений у кам'яний вік.Так ось, у нас вже досить давно не відключають ні світло, ні опалення, ні воду. .Мені цікаво, ви хоч на щось здатні маючи один із найбільших і найкрутіших ракетних арсеналів у світі ви просто профукали в нікуди. Я вас вітаю", - сказав Андрій.

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