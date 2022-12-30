Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен, который был участником шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Предпринимателю удалось победить, но после шоу он сразу бросил певицу, из-за чего ей даже понадобилась помощь специалиста. Зато Андрей стал успешным блогером в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Андрей показал "пекельні борошна", которые были после обстрела россиян. Задворный продемонстрировал свет и воду, которые работают, потроллив россиян таким образом.
"Мы уже почти сдались", - написал Андрей, шутя над оккупантами.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"А у нас сегодня не было ни света , ни воды , ни отопления. Свет и воду Слава Богу уже дали. Надеемся, что всё будет хорошо";
"Не накаркай, андрей";
"Я рада за тебя конечно, но у нас не отопления, не света нет. Спасибо оркостране".
Напомним, у победителя "Холостячки" Задворного появилась внезапная поклонница
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