Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен, который был участником шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Предпринимателю удалось победить, но после шоу он сразу бросил певицу, из-за чего ей даже понадобилась помощь специалиста. Зато Андрей стал успешным блогером в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Андрей показал "пекельні борошна", которые были после обстрела россиян. Задворный продемонстрировал свет и воду, которые работают, потроллив россиян таким образом.

"Мы уже почти сдались", - написал Андрей, шутя над оккупантами.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"А у нас сегодня не было ни света , ни воды , ни отопления. Свет и воду Слава Богу уже дали. Надеемся, что всё будет хорошо";

"Не накаркай, андрей";

"Я рада за тебя конечно, но у нас не отопления, не света нет. Спасибо оркостране".

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