Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен, который решил попробовать свои силы на шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Участнику удалось завоевать сердце главной героини, но сразу же после проекта Андрей решил бросить певицу. После этого Злата признавалась, что ей даже нужна помощь специалиста, чтобы разобраться в себе. А Андрей после проекта стал довольно успешным блогером, за которым следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм. И после очередной ракетной атаки Задворный решил записать обращение к россиянам.

"Всем привет, сегодня у меня обращение к россиянам. Это не будет обращение в стиле, как в начале войны: "Одумайтесь, что же вы делаете, выходите свергать власть". Нет, это сообщение другого характера. Меня зовут Андрей, я из Киева, из того самого Киева, который за три дня. Из того самого Киева, который должен был быть отправлен в каменный век. Так вот, у нас уже достаточно давно не отключают ни свет, ни отопление, ни воду. Мое обращение заключается вот в чем. Мне интересно, вы хоть на что-то способны имея один из самых больших и крутых ракетных арсеналов в мире вы просто профукали в никуда. Я вас поздравляю", - сказал Андрей.

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