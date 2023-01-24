Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен, который победил на проекте "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич. Певица после признавалась, что ей понадобилась помощь специалиста из-за разрыва с Андреем. Задворный при этом стал довольно успешным блогером, за которым следят десятки тысяч украинцев.
А в этот раз Андрей поделился фотографией, где целовался с загадочной красоткой. Также звезда добавил еще одно сторис, где показал еще несколько снимков с этой девушкой.
"Любовная история", - написал Задворный посреди фотографий.
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Напомним, победитель "Холостячки" Задворный, который бросил Злату Огневич, рассказал о своих желаниях
А еще Politeka сообщала, что Слава Демин разоткровенничался о "Холостячке" Огневич и ее отношениях к Задворному
Также Politeka писала, что победитель "Холостячки" Задворный топлес устроил горячие танцы под "душем"