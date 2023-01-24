Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен, который победил на проекте "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич. Певица после признавалась, что ей понадобилась помощь специалиста из-за разрыва с Андреем. Задворный при этом стал довольно успешным блогером, за которым следят десятки тысяч украинцев.

А в этот раз Андрей поделился фотографией, где целовался с загадочной красоткой. Также звезда добавил еще одно сторис, где показал еще несколько снимков с этой девушкой.

"Любовная история", - написал Задворный посреди фотографий.

А до этого Задворный похвастался грамотой, которую получил.

"Сейчас все изменилось и получая это отличие на глазах возвращались слезы, никакие деньги, ценности не заменят этого ощущения.

Не похвастаться выкладываю, а сказать вам всем, друзья, это не мое, это ваше: всех, кто донатит, распространяет, помогает, советует, болеет", - написал Андрей.

Напомним, победитель "Холостячки" Задворный, который бросил Злату Огневич, рассказал о своих желаниях

А еще Politeka сообщала, что Слава Демин разоткровенничался о "Холостячке" Огневич и ее отношениях к Задворному

Также Politeka писала, что победитель "Холостячки" Задворный топлес устроил горячие танцы под "душем"



