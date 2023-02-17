Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. У зірки є двоє дітей – дочка Нана та син Олександр. А сьогодні, 16 лютого, донька святкує 19-й день народження, і Маша привітала дочку у своєму Інстаграмі.
"Коли люди (все частіше!) дивуються, що в мене є не тільки син, а й дочка, хочеться їм говорити: «Підпишіться на мене, тому що я маю від Нани дозвіл публікувати її фото лише раз на рік!"
І ось сьогодні цей день! Моїй найкрасивішій і найрозумнішій дівчинці у світі виповнилося 19 років!
За цей рік саме вона не дала мені збожеволіти, бо стала опорою абсолютно у всьому.
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Із днем народження, my best girl ever", - написала Маша.
Шеф-кухар Володимир Ярославський вирішив привітати дочку Єфросініної: "Мої вітання".
Дружина Дмитра Монатика Ірина теж приєдналася до поздоровлень: "неймовірна красуня! З іменинницею вітаємо всю родину! Нехай буде дуже щасливою".
Співачка Марта Адамчук також відзначилася у коментарях: "Дуже красива! Вітаю сердечно!".
Фешн-фотограф Соня Плакідюк теж не змогла пройти повз свято: "Яка розкішна іменинниця, хай буде щасливим котиком!".
А прийшли лайкнути доньку Єфросініною також Олександра Зарицька з гурту KAZKA, Alyona Alyona та Леся Нікітюк.
Нагадаємо, Полякова з Єфросиніною зізналися про незручні конфузи, пов'язані з чоловіками.
А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна зацікавила українок нетиповим для себе інтерв'ю.
Також Politeka писала, що Єфросиніна зустріла День святого Валентина у несподіваному місці