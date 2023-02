Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. У зірки є двоє дітей – дочка Нана та син Олександр. А сьогодні, 16 лютого, донька святкує 19-й день народження, і Маша привітала дочку у своєму Інстаграмі.

"Коли люди (все частіше!) дивуються, що в мене є не тільки син, а й дочка, хочеться їм говорити: «Підпишіться на мене, тому що я маю від Нани дозвіл публікувати її фото лише раз на рік!"

І ось сьогодні цей день! Моїй найкрасивішій і найрозумнішій дівчинці у світі виповнилося 19 років!

За цей рік саме вона не дала мені збожеволіти, бо стала опорою абсолютно у всьому.

Із днем ​​народження, my best girl ever", - написала Маша.

Шеф-кухар Володимир Ярославський вирішив привітати дочку Єфросініної: "Мої вітання".

Дружина Дмитра Монатика Ірина теж приєдналася до поздоровлень: "неймовірна красуня! З іменинницею вітаємо всю родину! Нехай буде дуже щасливою".

Співачка Марта Адамчук також відзначилася у коментарях: "Дуже красива! Вітаю сердечно!".

Фешн-фотограф Соня Плакідюк теж не змогла пройти повз свято: "Яка розкішна іменинниця, хай буде щасливим котиком!".

А прийшли лайкнути доньку Єфросініною також Олександра Зарицька з гурту KAZKA, Alyona Alyona та Леся Нікітюк.

