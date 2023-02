Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. У звезды есть двое детей - дочь Нана и сын Александр. А сегодня, 16 февраля, дочь празднует 19-й день рождения и Маша поздравила дочь в своем Инстаграм.

"Когда люди (все чаще!) удивляются, что у меня есть не только сын, но и дочь, хочется им говорить: «подпишитесь на меня, потому что я имею от Наны разрешение публиковать ее фото только раз в год!»

И вот сегодня этот день! Моей самой красивой и умной девочке в мире исполнилось 19 лет!

За этот год именно она не дала мне сойти с ума, потому что стала опорой абсолютно во всем.

С днем рождения, my best girl ever", - написала Маша.

Шеф-повар Владимир Ярославский решил поздравить дочь Ефросининой: "Мои поздравления".

Жена Дмитрия Монатика Ирина тоже присоединилась к поздравлениям: "невероятная красавица! С именинницей поздравляем всю семью! Пусть будет очень счастлива".

Певица Марта Адамчук тоже отметилась в комментариях: "Очень красива !!! Поздравляю сердечно!".

Фэшн-фотограф Соня Плакидюк тоже не смогла пройти мимо праздника: "Какая роскошная именинница, да будет счастливым котиком!".

А пришли лайкнуть дочь Ефросининой также Александра Зарицкая из группы KAZKA, Alyona Alyona и Леся Никитюк.

