Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. У звезды есть двое детей - дочь Нана и сын Александр. А сегодня, 16 февраля, дочь празднует 19-й день рождения и Маша поздравила дочь в своем Инстаграм.
"Когда люди (все чаще!) удивляются, что у меня есть не только сын, но и дочь, хочется им говорить: «подпишитесь на меня, потому что я имею от Наны разрешение публиковать ее фото только раз в год!»
И вот сегодня этот день! Моей самой красивой и умной девочке в мире исполнилось 19 лет!
За этот год именно она не дала мне сойти с ума, потому что стала опорой абсолютно во всем.
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С днем рождения, my best girl ever", - написала Маша.
Шеф-повар Владимир Ярославский решил поздравить дочь Ефросининой: "Мои поздравления".
Жена Дмитрия Монатика Ирина тоже присоединилась к поздравлениям: "невероятная красавица! С именинницей поздравляем всю семью! Пусть будет очень счастлива".
Певица Марта Адамчук тоже отметилась в комментариях: "Очень красива !!! Поздравляю сердечно!".
Фэшн-фотограф Соня Плакидюк тоже не смогла пройти мимо праздника: "Какая роскошная именинница, да будет счастливым котиком!".
А пришли лайкнуть дочь Ефросининой также Александра Зарицкая из группы KAZKA, Alyona Alyona и Леся Никитюк.
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