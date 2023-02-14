43-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина уже практически год регулярно переезжает. В основном это дорога из Киева в Польшу и наоборот. В Польше звезда оставила маму с сыном, а сама ездит домой по работе и с волонтерской миссией. В Инстаграм она показала, как провела День святого Валентина. Оказалось, что это произошло в дороге.

Не смотря на то, что сегодня звезда проводит праздник одна - в вагоне поезда, она настроена оптимистически.

"Где бы мы сейчас ни были, куда бы ни не неслись, где бы ни прятались в укрытиях, как бы ни страдали в разлуке с любимыми, главное, чтобы изнутри нас согревала самая большая сила в мире – ЛЮБОВЬ!" – заявила Маша Ефросинина.

Телеведущая также отметила, что за последний год чувство любви для каждого из нас обрело других смыслов и более масштабного значения.

"ЛЮБОВЬ к детям…смешанная со страхом за них.. ЛЮБОВЬ к мужчинам... с привкусом тревоги и гордости.. ЛЮБОВЬ к родителям.. с возможностью заботиться о них как никогда. Любовь к себе .. с умением точно осознать, какое дело делает тебя достойным человеком!", - добавила Маша Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.