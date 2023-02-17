Анатолій Анатоліч зазначив, що згодом люди змінюються та усвідомлюють помилки, і коли це відбувається – людину необхідно підтримати.

Телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч заступився за українку, яка в інтерв'ю трирічної давності В'ячеславу Манучарову заявила, що не вважає себе українською співачкою. Анатоліч пояснив, що позиція знаменитості в минулому не така важлива, як її проукраїнська діяльність протягом останнього року. Про це він сказав в інтерв'ю "Зоряному" на YouTube.

Зокрема, йдеться про Віру Брежнєву. Оскільки після 24 лютого 2022 року артистка повністю змінила риторику і залишила Росію, він не вважає її зрадницею, як інших українських зірок, які замовчують війну.

Анатолій Анатоліч зазначив, що згодом люди змінюються та усвідомлюють помилки, і коли це відбувається – людину необхідно підтримати і не зациклюватись на помилках, за які вона вибачилася. Тому не треба її ставити в один ряд із Тодоренком чи Лораком.

"Жанна Бадоєва, Тодоренко, Островська, Ялинка, Лоліта, Лорак, Повалій, Asti. Марі Краймбері – українки. Я так можу багато перераховувати. Вони всі мовчать. Тому, я вважаю, нечесно ставити в один ряд із ними Віру Брежнєву, бо вона не мовчить. Вона виїхала з Росії. Вона підтримує Україну", - зазначив Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.