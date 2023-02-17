Анатолий Анатолич отметил, что со временем люди меняются и осознают ошибки, и когда это происходит – человека необходимо поддержать.

Телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич вступился за украинку, которая в интервью трехлетней давности Вячеславу Манучарову заявила, что не считает себя украинской певицей. Анатолич объяснил, что позиция знаменитости в прошлом не столь важна, как ее проукраинская деятельность в течение последнего года. Об этом он сказал в интервью "Звездному" на YouTube.

В частности, речь идет об Вере Брежневой. Поскольку после 24 февраля 2022 года артистка полностью сменила риторику и покинула Россию, он не считает ее предательницей, как других украинских звезд, умалчивающих о войне.

Анатолий Анатолич отметил, что со временем люди меняются и осознают ошибки, и когда это происходит – человека необходимо поддержать и не зацикливаться на ошибках, за которые он извинился. Потому не надо ее ставить в один ряд с Тодоренко или Лорак.

"Жанна Бадоева, Тодоренко, Островская, Елка, Лолита, Лорак, Повалий, Asti. Мари Краймбери – украинки. Я так могу много перечислять. Они все молчат. Поэтому, я считаю, нечестно ставить в один ряд с ними Веру Брежневу, потому что она не молчит. Она уехала из россии. Она поддерживает Украину", - отметил Анатолий Анатолич.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.