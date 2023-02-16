Як пише Politeka.net, Олена Кравець – відома українська актриса, яка стала зіркою "Квартал 95". У зірки є старша дочка Марія, а також двоє молодших дітей - двійнята Іван та Катерина. Через це Марія вже у 15 років з'їхала від батьків та винаймала квартиру разом із подружкою. Не забуває Маша про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А на цей раз донька Кравець вирішила відповісти на запитання фанатів.

"У скільки років почала займатися танцями і як перемогла сором перед людьми?", - Запитав фанат.

"Професійно почала займатися у 7 років. Як такого сорому ніколи не відчувала. Швидше, це були просто сильні хвилювання перед виступами на публіку. Але на моєму досвіді їх була така велика кількість, що зараз, коли виступаю з танцями, хвилювання вже не критичні. Але приємний мандраж є завжди", - написала дочка Кравець і похвалилася одним із своїх виступів.

"Як доглядаєш шкіру? Вона дуже гарна", - запитала ще одна фанатка.

"Не роблю нічого особливого. Умивалка, тонік, крем. Мені дуже пощастило з генетикою", - відповіла Маша та поділилася ще одним селфі.

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