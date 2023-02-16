Єлизавета Глінська запропонувала приготувати смачні та корисні овочево-м'ясні котлети.

"Шукаєте, що саме приготувати на вечерю чи на обід? Я вам допоможу! Швидко, корисно, смачно! Готуйте зі мною соковиті овочево-м'ясні котлетки😊", — радить зірка "Мастер Шеф".

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

500 г телятини або курячого філе

1 велика цибулина або 2 маленькі

300 г кабачка

300 г броколі

1 яйце

сіль за смаком

Спершу натираємо кабачок на тертці та вижимаємо з нього сік. Броколі відварюємо протягом 2 хвилин. Нарізаємо цибулю.

Мясо та овочі перемелюємо на м'ясорубці. Додаємо яйце, солимо за смаком і добре перемішуємо фарш.

Формуємо котлетки і відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин - і готово, можна смакувати.

Українці в коментарях оцінили рецепт:

"Дуже хороші котлетки, з кабачком пробувала, а ось з броколі ще не пробувала і навіть не чула про такий спосіб. Дякую Вам за рецепт! 👍️";

"О, ще навіть не чула про такий склад фаршу на котлети. Дуже дякую за вашу працю, за те що ділитесь рецептами. Окрема дяка за рідну, українську!!!"

"Як завжди крутий рецепт, дуже смачні котлети, дякую";

"Дуже цікаво, бо дуже не люблю смажити та смажене! Дякую, Ліза, це супер ідея!!".

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