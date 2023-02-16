Елизавета Глинская предложила приготовить вкусные и полезные овощно-мясные котлеты.

"Ищете, что именно приготовить на ужин или на обед? Я вам помогу! Быстро, полезно, вкусно! Готовьте со мной сочные овощно-мясные котлетки😊", - советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г телятины или куриного филе

1 большая луковица или 2 маленькие

300 г кабачка

300 г брокколи

1 яйцо

соль по вкусу

Сначала натираем кабачок на терке и выжимаем из него сок. Брокколи отвариваем в течение 2 минут. Нарезаем лук.

Мясо и овощи перемалываем на мясорубке. Добавляем яйцо, солим по вкусу и хорошо перемешиваем фарш.

Формируем котлетки и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут – и готово, можно смаковать.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Очень хорошие котлетки, с кабачком пробовала, а вот с брокколи еще не пробовала и даже не слышала о таком способе. Спасибо Вам за рецепт! 👍️";

"О, еще даже не слышала о таком составе фарша на котлеты. Большое спасибо за ваш труд, за то, что делитесь рецептами. Отдельное спасибо за родной, украинский!!!"

"Как всегда крутой рецепт, очень вкусные котлеты, спасибо";

"Очень интересно, потому что очень не люблю жарить и жареное! Спасибо, Лиза, это супер идея!!".

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

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