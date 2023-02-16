Відома блогерка Даша Квіткова після заяв про розлучення з Микитою Добриніним вирішила висловитися про нове життя.

Даша Квіткова і телеведучий Микита Добринін заявили про розлучення через тиждень після того, як роз'їхалися. Квіткова ж поспішила дати інтерв'ю Єфросініної, хоча заявила, що це нібито не заради піару, проте прагнення швидко розповісти про розлучення збентежило українців.

Тепер дівчина, яка стала відома після перемоги у «Холостяку», всіляко привертає увагу до своєї персони в Інстаграм, торкається теми особистого життя та перетворення.

«Ми у нормальних, людських, батьківських стосунках. Ми обоє переживаємо за нашого сина, за ситуацію у країні. Ми дзвонимо один до одного, спілкуємося з приводу нашого сина. Микита може приїхати додому, коли хоче побачити дитину, коли я є. Ми нормально розмовляємо, але нікуди не ходимо разом», - заявила Квіткова.

Після цього вона відповіла також на питання про те, чи готова до нових відносин і чи збирається заводити їх взагалі:

“Моє серце нікого і нічого не шукає. Моє серце абсолютно нічого не загадує. Зараз я насолоджуюся, приділяю час собі, сину, займаюся своєю роботою та бізнесом» - заявила Квіткова.

Нагадаємо, Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним.

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