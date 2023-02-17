Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка стала зіркою Нового каналу. Також знаменитість активно зайнялася кар'єрою співачки після початку повномасштабної війни. Леся і до 24 лютого намагалася, але тоді її єдина пісня не стала популярною, через що Нікітюк тоді вирішила не продовжувати. Не забуває зірка і про Тікток, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка записала жартівливе відео, де ніготь її друга "типу" відлетів та поранив її.
"Женя, йди в...", - написала Леся під відео в Тікток.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Я малому нігтю стригла, так муху в польоті збила. вона ще й дзижчала, як летіла, і видала характерний звук, коли в неї ніготь потрапив, і досі згадуємо";
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"З поверненням у струм, Іванівно!";
"Ну, це тільки Леся могла таке придумати";
"дякую за відео, ви насмішили мою дворічну дитину!";
"Леся Іванівна це дуже смішно, продовжуйте";
"Сезон "куляні нігтями" відкритий. Незабаром весна, голодів не буде, тому можна і обрізати".
"Леся ти можеш зробити якусь фан зустріч".
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