Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка стала зіркою Нового каналу. Також знаменитість активно зайнялася кар'єрою співачки після початку повномасштабної війни. Леся і до 24 лютого намагалася, але тоді її єдина пісня не стала популярною, через що Нікітюк тоді вирішила не продовжувати. Не забуває зірка і про Тікток, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка записала жартівливе відео, де ніготь її друга "типу" відлетів та поранив її.

"Женя, йди в...", - написала Леся під відео в Тікток.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я малому нігтю стригла, так муху в польоті збила. вона ще й дзижчала, як летіла, і видала характерний звук, коли в неї ніготь потрапив, і досі згадуємо";

"З поверненням у струм, Іванівно!";

"Ну, це тільки Леся могла таке придумати";

"дякую за відео, ви насмішили мою дворічну дитину!";

"Леся Іванівна це дуже смішно, продовжуйте";

"Сезон "куляні нігтями" відкритий. Незабаром весна, голодів не буде, тому можна і обрізати".

"Леся ти можеш зробити якусь фан зустріч".

Нагадаємо, Нікітюк зупинила поліція, що наробила телеведуча

А ще Politeka повідомляла, що партнер Нікітюк зробив коханій пропозицію: як виглядає наречена Романа Міщерякова

Також Politeka писала, що Нікітюк у золотому купальнику висміяла свою фізичну підготовку.



