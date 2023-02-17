Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая стала звездой Нового канала. Также знаменитость активно занялась карьерой певицы после начала полномасштабной войны. Леся и до 24 февраля пыталась, но тогда единственная ее песня не стала популярной, из-за чего Никитюк тогда решила не продолжать. Не забывает звезда и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда записала шуточное видео, где ноготь ее друга "типа" отлетел и ранил ее.

"Женя, иди в...", - написала Леся под видео в ТикТок.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я малому ногтю стригла, так муху в полете сбила. она еще и жужала, как летела, и издала характерный звук, когда в нее ноготь попал, до сих пор вспоминаем";

"С возвращением в ток, Ивановна!";

"ну, это только Леся могла такое придумать";

"спасибо за видео, вы насмешили моего двухлетнего ребенка!";

"Леся Ивановна это очень смешно, продолжайте";

"Сезон «пуляные ногтями» открыт.Скоро весна, голодов не будет, поэтому можно и обрезать".

"Леся ты можешь сделать какую-нибудь фан встречу".

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