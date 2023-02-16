Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська – відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка з перших днів повномасштабного вторгнення залишалася у Києві та ходила постійно підтримувати мешканців столиці у метро, ​​де люди ховалися від бомбардувань. Не забуває зірка і про Тікток, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Наталя записала трепетне відео, звернувшись до українців.

"Пам'ятайте та дякуйте за кожну прожиту хвилину", - написала Наталя.

"Ми всі забули про те, що там відбувається на передку. Люди повинні щохвилини це пам'ятати, щохвилини бути вдячними. Щохвилини пам'ятати, що в Україні війна. Це повага до людей", - сказала Могилевська у відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я щодня молюся за наших хлопців, щоб їхній бог оберіг і повернулися додому. Шкода одне що є такі люди";

"Як це можна забути, кожен із нас втратив близьку людину";

"Щранку, і щовечора молюся за Україну .... моліться дорогі за нашу матір Україну, за наших захисників!!!";

"Може, ви забуваєте, але більшість людей немає. Молимося за них кожну вільну хвилину, думаємо про них 24/7".

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