Певица Наталья Могилевская поделилась утренним фото в халате и рассказала о рекорде.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица, которая стала Народной и Заслуженной артисткой Украины. Звезда с начала полномасштабного вторжения оставалась в стране и вместе с киевлянами в метро переживала бомбежки россиян. Не забывает Могилевская и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз артистка поделилась утренней фотографией, позируя у окна. Звезда была в одном халате, позволив себя сфотографировать только со спины.

"Апрель в январе. Побит температурный рекорд. Кто-то помнит такое? Какая ситуация у вас в регионе?", - спросила Наташа.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией:

"+10))) На юге";

"Даже природа помогает Украине скорее победить";

"И у нас апрель (Ровенская область) Сегодня заметила на дереве почки";

"Райская погода";

"Смотрю с окна на зеленую траву. Киевская область";

"Это точно. Такая красивая зима этой зимой".

"Это впечатляет, как же повезло вам с погодой. А у нас в городе Надвирна (Ивано-Франковская область) - к сожалению, уже несколько дней зима. Очень много снега выпало".

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