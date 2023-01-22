Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица, которая стала Народной и Заслуженной артисткой Украины. Звезда с начала полномасштабного вторжения оставалась в стране и вместе с киевлянами в метро переживала бомбежки россиян. Не забывает Могилевская и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз артистка поделилась утренней фотографией, позируя у окна. Звезда была в одном халате, позволив себя сфотографировать только со спины.
"Апрель в январе. Побит температурный рекорд. Кто-то помнит такое? Какая ситуация у вас в регионе?", - спросила Наташа.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией:
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"+10))) На юге";
"Даже природа помогает Украине скорее победить";
"И у нас апрель (Ровенская область) Сегодня заметила на дереве почки";
"Райская погода";
"Смотрю с окна на зеленую траву. Киевская область";
"Это точно. Такая красивая зима этой зимой".
"Это впечатляет, как же повезло вам с погодой. А у нас в городе Надвирна (Ивано-Франковская область) - к сожалению, уже несколько дней зима. Очень много снега выпало".
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