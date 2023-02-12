Певица Наталья Могилевская показала, кто ее ждет дома с гастролей, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица, имеющая звание Народной и Заслуженной артистки Украины. А после полномасштабного вторжения знаменитость осталась в Киеве и поддерживала украинцев во время бомбежек в метро.

Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Могилевская показала, кто ее ждет дома с гастролей.

"Пока я была на гастролях, Айка время зря не тратила :)", - написала Наталья в публикации и показала свою собаку.

После этого артистка продемонстрировала, как за домашним любимцем ухаживали, пока она отсутствовала. Собаку вычесали и обрезали когти.



А до этого Наталья поделилась трепетными кадрами с выступления. Звезда таким образом решила поддержать харьковчан, которые пережили новую ракетную атаку россиян.

"Харьковчане эту ужасную ночь я пережила вместе с вами. Обстрелы продолжаются. Держитесь! Находитесь в укрытии!

А я еду в Запорожье. И, надеюсь, эти чертовы ракеты не помешают нам провести сегодня такой же спектакль и теплый вечер, как у Вас вчера. Держитесь", - написала Наталья под кадрами и поделилась ближайшими планами.

Напомним, Могилевская представила украинский вариант своего хита ко Дню Валентина

А еще Politeka сообщала, что Могилевская после выступления провела ночь в Харькове под обстрелами

Также Politeka писала, что Могилевская показала редкие закулисные кадры-воспоминания о Кузьме



