Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица, имеющая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда с первых дней полномасштабного вторжения оставалась в Киеве и ходила постоянно поддерживать жителей столицы в метро, где люди прятались от бомбежек. Не забывает звезда и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Наталья записала трепетное видео, обратившись к украинцам.

"Помните и благодарите за каждую прожитую минуту", - написала Наталья.

"Мы все забыли о том, что там происходит на передке. Люди должны каждую минуту это помнить, каждую минуту быть благодарными. Каждую минуту помнить, что в Украине война. Это уважение к людям", - сказала Могилевская в видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я каждый день молюсь за наших ребят чтобы их бог оберег и вернулись домой. Жаль одно что есть такие люди";

"Как это можно забыть, каждый из нас потерял близкого человека";

"Каждое утро, и каждый вечер молюсь за Украину ....молитесь дорогие за нашу мать Украину, за наших защитников !!!";

"Может вы забываете, но большинство людей нет. Молимся за них каждую свободную минуту, думаем о них 24/7".

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