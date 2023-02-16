Український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної", показав, як виглядав у 20 років, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк – відомий український актор, який став зіркою серіалу "Кріпосна". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Тарас і про Інстаграм, де цього разу вирішив побалакати з фанатами.

"У скільки років у вас була перша зйомка?))", - спитав фанат.

"Десь у 20 років почав зніматися в масовці та епізодах. Уявляю, що поцікавитеся (так, курив кілька років)", - написав у відповіді зірка.

"Кохання з першого погляду існує?", - Запитав ще один фанат.

"Існує візуальний і фізичний інтерес з першого погляду. Потім запускається процес знайомства з гранями і складовими один одного... Якщо "базові" вас влаштували, перед кожним постає вибір, час починати стосунки... І далі, може зародитися процес закоханості. Ми любимо за щось, щоб зрозуміти, за що, потрібно трохи часу", - відповів знаменитість.

"Що робить вас абсолютно щасливою людиною?" - запитав ще один фанат.

"Незважаючи, що я практично щодня дякую Богу за те, що маю. Ми - люди - істоти, які дуже швидко звикають до якогось обсягу комфорту і підсвідомо хочемо завжди більше. Така наша психологія, це добре, насправді", – зазначив Тарас у відповіді.

Нагадаємо, Цимбалюк з "Фортечної" зворушив кадрами з новою коханою після розлучення

А ще Politeka повідомляла, що Тарас Цимбалюк після шквалу критики відповів, чому він не на фронті

Також Politeka писала, що Цимбалюк із "Фортечної" вразив новою фотосесією навіть Ольгу Сумську.