Украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной", показал, как выглядел в 20 лет, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер, который стал звездой сериала "Крепостная". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Тарас и об Инстаграм, где в этот раз решил поболтать с фанатами.

"Во сколько лет у вас была первая съемка?))", - спросил фанат.

"Где-то в 20 лет начал сниматься в массовке и эпизодах. Представляю, что поинтересуетесь (да, курил несколько лет)", - написал в ответе звезда.

"Любовь с первого взгляда существует?", - спросил еще один фанат.

"Существует визуальный и физический интерес с первого взгляда. Потом запускается процесс знакомства с гранями и составляющими друг друга... Если "базовые" вас устроили, перед каждым встает выбор, время начинать отношения... И от дальше, может зародиться процесс влюбленности. Мы любим за что-то, чтобы понять за что, нужно немного времени", - ответил знаменитость.

"Что делает вас абсолютно счастливым человеком?", - спросил еще один фанат.

"Несмотря, что я практически каждый день благодарю Бога за то, что имею. Мы - люди - существа, которые очень быстро привыкают к какому-либо объему комфорта и подсознательно хотим всегда больше. Такая наша психология, это хорошо, на самом деле", - отметил Тарас в ответе.

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