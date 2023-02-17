Популярный украинский музыкант и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который с начала войны пошел служить в украинское войско, отправив жену и детей за границу, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил видео из-под Бахмута, на котором показал реальные кадры военных будней.

В ролике звучит новая песня группы "Антитела" "Фортеця Бахмут", которая вызвала бурную реакцию в украинском обществе. А на кадрах можно увидеть жестокие кадры реальной войны под Бахмутом.

В подписи к публикации Тополя рассказал об этом видео: "Работа украинских артиллеристов 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" в окрестностях Бахмута. Это не постановочная съемка, а обыденность наших воинов. На этих кадрах именно момент, когда враг сунул с юга и еще раз был отбит. В ходе очередной атаки на месте работала съемочная группа. Военный корреспондент Олег Решетняк с оператором Сергеем Азаренко сняли этот момент. Слава Героям!".

Украинцы тут е принялись комментировать новую публикацию музыканта:

"Спасибо вам герои".

"Береги, Боже, наших ребят!".

"Как я обожаю эту песню. Она с очень глубоким содержанием".

"Боже, храни наших защитников. Молюсь каждый день. Благодаря Вам мы живы. Низкий поклон".

"Пусть ангелы, охраняющие наших воинов, никогда не теряют бдительности, храни вас Боже ребята".

"Сильные, мужественные, несгибаемые и самые лучшие!".

"Слушаю песню и каждый раз до мурашек. Если смотреть видео, то нельзя сдержать слез. Воины света, возвращайтесь все живыми, молю".

Напомним, "Боже, какая нежная": Тринчер с огромным букетом тюльпанов от мужа восхитила новым видео.

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