Популярна актриса театру та кіно Ганна Саліванчук вирішила відповісти на різні відповіді фанатів, встигнувши показати себе після операції. Зламавши ніс, артистці довелося пройти через операцію і тепер вона активно намагається позбутися пошкоджень на обличчі.

Після МРТ артистка дізналася відразу після операції, що результат хороший і тепер вона може трохи розслабитися і відчути себе спокійніше. Після цього Саліванчук почала відповідати на запитання та зізналася, який був її найулюбленіший проект, у якому вона знімалася.

«Історичні! Поки що станиця спить» - поділилася Ганна, супроводивши посаду кадром зі зйомок.

Також розповіла актриса, що планує на майбутнє:

«Планів багато: бути здоровою, бути щасливою, бути стрункою, 2 нових спектаклі починаємо за тиждень, зйомки нового проекту».

Також Саліванчук вирішила показати, як зараз без гриму та косметики виглядає та як виглядає її обличчя після операції. Вона також відповіла на позитивні звернення та побажання шанувальників якнайшвидшого їй одужання.

Після Ганна вирішила похвалитися приємним успіхом - нарешті вона почала скидати вагу і тепер важить 60 кг.

«Хочу 57 та 8-го березня так і буде!» - похвалилася Саліванчук, згадавши попередні свої фотосесії.

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