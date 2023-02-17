Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка вийшла заміж за продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Зіркова пара має двох дітей - Гліба та Микиту, якого зірка народила у 2020 році. А нещодавно з зіркою трапилося лихо, адже вона йшла забирати сина зі школи, але послизнулася на льоду і впала обличчям на сходинку. Рентген показав перелом, а також була підозра на струс мозку. А тепер Ганна вирішила показати себе без фільтрів, поділившись новим сторіс в Інстаграм.

"Дякую прекрасним сценаристам, які влучно пишуть про сьогоднішній день. Сподіваюся, цей фільм побачить увесь світ. І звичайно, зі мною", - написала Саліванчук у сторіс.

"Так, без фільтрів увімкнула, бо всі пишуть "що все зажило". Ні, просто я одягла фільтри, бо мені так захотілося, бути красивіше. Але ще нічого не зажило, у профіль я взагалі, як бачите, якась. .. Монголка. Наплакалася тільки що як погана, тому що проби були у фільм нашого часу про нашу війну. І сцену написала сценаристка так, що неможливо стримати сльози", - поділилася Ганна у сторіс і показала себе після травми.

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