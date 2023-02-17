Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая вышла замуж за продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У звездной пары есть двое детей - Глеб и Никита, которого звезда родила в 2020 году. А недавно со звездой случилась беда, ведь она шла забирать сына со школы, но поскользнулась на льду и упала лицом о ступеньку. Рентген показал перелом, а также было подозрение на сотрясение мозга. А теперь Анна решила показать себя без фильтров, поделившись новым сторис в Инстаграм.

"Спасибо прекрасным сценаристам, которые метко пишут о сегодняшнем дне. Надеюсь, этот фильм увидит весь мир. И конечно, со мной", - написала Саливанчук в сторис.

"Так, без фильтров включила, ибо все пишут "что все зажило". Нет, просто я одела фильтры, ибо мне так захотелось, быть красивее. Но вот еще ничего не зажило, в профиль я вообще, как видите, какая-то... Монголка. Наплакалась только что как дурная, потому что пробы были в фильм нашего времени о нашей войне. И сцену написала сценаристка так, что невозможно сдержать слезы", - поделилась Анна в сторис и показала себя после травмы.

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