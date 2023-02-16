Як пише Politeka.net , Дмитро Комаров - відомий український тревел-блогер, який став зіркою авторського шоу "Світ навиворіт". А днями знаменитість показав фрагмент із нового фільму, де показав "центр ухвалення рішень" ЗСУ, де планують усі операції для боротьби з російськими окупаційними військами. Але в мережі багато хто розкритикував Комарова через кадри:

"Який ідіотизм! Навіщо це зараз показувати?, що це змінює? Тільки інфа для ворогів";

"Шкода що таке взагалі дозволяють знімати на відео! Ганьба - таємниця не для відео. Комаров не військовий - це факт і в такі місця навіть його не мали пускати";

"ГУР - головне управління розвідки, має бути супер секретне місце, про нього повинні знати, але не повинні говорити, а тут фільм знімають, на кшталт це Окей. Те ж саме з Буданова- зробили собі чергового «крашу». тут виходить як світ на вивороті".

Дмитро Комаров після цього вирішив написати відповідь у своєму сторі:

"Друзі, всі кадри з центру бойового управління узгоджені з військовим командуванням. Всі дозволи завчасно отримані. Всі заходи безпеки виконані. За цей рік ми зняли дуже багато цікавого. І будьте спокійні - у фільмі "Рік" ми нічого не розкриваємо, що ворог міг би використати у своїх цілях", - написав Комаров.

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