Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров - известный украинский трэвел-блогер, который стал звездой авторского шоу "Мир наизнанку". А на днях знаменитость показал фрагмент из нового фильма, где показал "центр принятия решений" ВСУ, где планируют все операции для борьбы с российскими оккупационными войсками. Но в сети многие раскритиковали Комарова из-за кадров:

"Какой идиотизм! Зачем это сейчас показьівать?, что это меняет? Только инфа для врагов";

"Жаль что такое вообще позволяют снимать на видео! Позор – тайна не для видео. Комаров не военный – это факт и в такие места даже его не должны были пускать";

"ГУР – главное управление разведки, должно быть супер секретное место, о нем должны знать, но не должны говорить, а здесь фильм снимают, типа это Окей. То же из Буданова- сделали себе очередного «краша». Ну, камон, люди, здесь выходит точно мир на изнанке".

Дмитрий Комаров после этого решил написать ответ в своем сторис:

"Друзья, все кадры из центра боевого управления согласованы с военным командованием. Все разрешения заблаговременно получены. Все мероприятия безопасности исполнены. За этот год мы сняли очень много интересного. И будьте спокойны - в фильме "Год" мы ничего не раскрываем, что враг мог бы использовать в своих целях", - написал Комаров.

Напомним, стало известно, куда исчез Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку"

А еще Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" вызвал бурную реакцию, наконец заговорив по-украински

Также Politeka сообщала, что жена Комарова показала, чем занимался ее муж во время войны, видео



