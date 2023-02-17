Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська поділилася рецептом смаколика, який ідеально підійде тим, хто дотримується правильного харчування.

На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати корисні домашні цукерки.

Нам знадобляться такі інгредієнти (в розрахунку на 18 штук):

100 г банана (1 шт.)

70 г кленового сиропу (3,5 ст. л., або сиропу топінамбуру)

60 г арахісової пасти (2 ст. л., без цукру)

50 г кокосового борошна (2 ст. л. з гіркою)

20 г какао-порошку (2 ч. л. з гіркою)

Зʼєднайте банан, арахісову пасту, кленовий сироп та кокосове борошно. Пробийте це все блендером до однорідної консистенції. Візьміть невелику кількість отриманої маси (близько 15 г) і сформуйте з неї кульку. Сформуйте так само всі цукерки, обваляйте їх у какао-порошку. Відправте цукерки на 1 годину в холодильник. І все - можна смакувати.

Українці оцінили рецепт від зірки "Мастер Шеф":

"ППшні цукерки - це окреме кохання. Зазвичай роблю із сухофруктів, але тепер обов'язково спробую за Вашим рецептом. Дякую!🤗🔥👍";

"Ліза, дякую Вам величезне за рецепт! Зробили з донечкою, дуже сподобалися всім. Додали трохи більше кокосового борошна, так як тісто було рідкувате. Дуже смачні цукерки вийшли, шкода, що мало".

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