Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептом вкусняшки, которая идеально подойдет тем, кто придерживается правильного питания.

На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить полезные домашние конфеты.

Нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 18 штук):

100 г банана (1 шт.)

70 г кленового сиропа (3,5 ст. л., или сиропа топинамбура)

60 г арахисовой пасты (2 ст. л., без сахара)

50 г кокосовой муки (2 ст. л. с горкой)

20 г какао-порошка (2 ч. л. с горкой)

Соедините банан, арахисовую пасту, кленовый сироп и кокосовую муку. Пробейте все это блендером до однородной консистенции. Возьмите небольшое количество полученной массы (около 15 г) и сформируйте из нее шарик. Сформируйте так же все конфеты, обваляйте их в какао-порошке. Отправьте конфеты на 1 час в холодильник. И все – можно смаковать.

Украинцы оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"ППшние конфеты - это отдельная любовь. Обычно делаю из сухофруктов, но теперь обязательно попробую по Вашему рецепту. Спасибо!🤗🔥👍";

"Лиза, спасибо Вам огромное за рецепт! Сделали с доченькой, очень понравились всем. Добавили немного больше кокосовой муки так как тесто было жидковато. Очень вкусные конфетки получились, жаль что мало".

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

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